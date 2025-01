Le regole sulla neutralità di internet erano state introdotte durante la presidenza del democratico Barack Obama. (Immagine d'archivio dello scorso 5 dicembre) Keystone

Una corte d'appello federale statunitense ha respinto il tentativo dell'amministrazione del presidente democratico uscente Joe Biden di ripristinare le regole di «neutralità della rete».

Keystone-SDA SDA

Per il tribunale il governo federale non ha l'autorità per regolamentare i fornitori di servizi internet come i servizi pubblici, riferisce oggi l'agenzia di stampa France-Presse (Afp).

Si tratta di una grave sconfitta per i democratici, che hanno combattuto a lungo per reintrodurre regole imposte per la prima volta dalla Federal Communications Commission (FCC, l'agenzia statunitense delle telecomunicazioni) sotto l'ex presidente Barack Obama, ma successivamente abrogate durante il primo mandato del repubblicano Donald Trump.

Soddisfazione per la sentenza, invece, da parte di UsTelecom, il gruppo industriale i cui membri includono i principali fornitori di servizi internet americani AT&T e Verizon. «È una vittoria per i consumatori americani che porterà a maggiori investimenti, innovazione e concorrenza nel dinamico mercato digitale», ha commentato in una nota il portavoce.

La neutralità della rete significa che i fornitori di servizi internet non hanno il diritto di modulare la velocità di internet in base ai contenuti. In sua assenza, gli operatori di telecomunicazioni possono rallentare o censurare alcuni siti web e favorire altri servizi.