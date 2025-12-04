  1. Clienti privati
Stati Uniti Bradley: «Hegseth non ordinò di uccidere tutti i sopravvissuti»

SDA

4.12.2025 - 18:48

Durante la sua audizione al Congresso l'ammiraglio Frank Bradley ha scagionato il segretario alla difesa Pete Hegseth.
Durante la sua audizione al Congresso l'ammiraglio Frank Bradley ha scagionato il segretario alla difesa Pete Hegseth.
Keystone

L'ammiraglio Frank Bradley avrebbe scagionato Pete Hegseth durante la sua audizione alle commissioni di Camera e Senato sostenendo che il segretario alla difesa «non ha dato l'ordine di uccidere tutti» i sopravvissuti all'attacco contro una «nave della droga».

Keystone-SDA

04.12.2025, 18:48

04.12.2025, 18:50

Lo ha riferito alla CNN il deputato democratico Jim Himes dopo aver ascoltato la testimonianza dell'ammiraglio.

Il principale esponente democratico della commissione Intelligence della Camera ha dichiarato dopo il briefing con Bradley che quanto appreso sul doppio attacco di settembre nei Caraibi è stata «una delle cose più preoccupanti» che abbia mai visto da quando è al Congresso.

Parlando con i media Himes ha spiegato che l'ammiraglio ha difeso le decisioni prese durante l'attacco di settembre. Ma, ha aggiunto, quello che emerge dal video che è stato mostrato in commissione «sono due persone in evidente pericolo con un'imbarcazione distrutta, che sono stati uccisi dagli Stati Uniti».

«Qualsiasi americano che guardi il video che ho visto io, vedrà l'esercito degli Stati Uniti attaccare dei marinai naufraghi: cattivi, sì ma sempre naufraghi», ha detto il deputato. «Ora, c'è tutta una serie di elementi contestuali che l'ammiraglio ha spiegato. Ma comunque non erano in grado di continuare il loro compito di trasportare la droga in alcun modo», ha aggiunto Himes.

