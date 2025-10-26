  1. Clienti privati
Guerra Commerciale Lula e Trump avviano negoziati sui dazi: «Abbiamo discusso con franchezza»

SDA

26.10.2025 - 20:46

Donald Trump (sinistra) incontra il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Kuala Lumpur, in Malesia.
Donald Trump (sinistra) incontra il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Kuala Lumpur, in Malesia.
KEYSTONE

«Un'ottima riunione, proficua e costruttiva». Così il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha definito il suo primo incontro ufficiale con l'omologo statunitense Donald Trump tenuto oggi a margine del vertice dell'ASEAN di Kuala Lumpur, in Malaysia.

Keystone-SDA

26.10.2025, 20:46

26.10.2025, 20:58

«Ho avuto un incontro molto proficuo con il presidente Trump. Abbiamo discusso con franchezza e costruttività dell'agenda commerciale ed economica bilaterale. Abbiamo concordato che i nostri team si incontreranno immediatamente per trovare soluzioni ai dazi e alle sanzioni contro le autorità brasiliane», ha scritto Lula in un post.

Un successivo comunicato della presidenza brasiliana si precisa che durante l'incontro «Lula ha rinnovato la richiesta del Brasile di sospensione dei dazi, proponendo un periodo di negoziazione», un punto che ha trovato un «riscontro positivo» da parte del presidente Trump.

Nel corso della riunione, prosegue la nota di Brasilia, Lula ha anche affrontato la questione dell'applicazione da parte del governo americano della Legge Magnitsky nei confronti dei giudici della Corte suprema brasiliana per la condanna all'ex presidente Jair Bolsonaro, sottolineando che «è stato rispettato il giusto processo e non c'è stata alcuna persecuzione».

