Edward Caban è stato capo della polizia per soltanto un anno ed è il secondo nel suo ruolo a dimettersi da quando Eric Adams è sindaco. Keystone

È caos a City Hall: il capo della polizia di New York, Edward Caban, si è dimesso a causa di un'inchiesta per corruzione ai suoi danni. Otto giorni fa l'FBI gli aveva sequestrato il cellulare.

SDA

Caban, sotto pressione da parte dell'amministrazione del sindaco Eric Adams, ha annunciato le dimissioni in un'email al Dipartimento di polizia della metropoli.

«Le notizie sui recenti sviluppi mi hanno reso impossibile continuare», ha scritto il Commissioner, finito sotto inchiesta da parte dell'ufficio del District Attorney e del fisco americano assieme al fratello gemello James, che fa il consulente per una serie di locali notturni.

L'inchiesta verterebbe sulla possibilità che i due Caban abbiano ricevuto pagamenti da alcuni locali, in cambio di un trattamento favorevole da parte della polizia.

Il capo della polizia non è il solo alto funzionario dell'amministrazione Adams in odore di scandalo e a cui l'FBI ha sequestrato i cellulari: City Hall è sotto assedio.

Ben quattro inchieste federali sono guidate in contemporanea dall'ufficio dell'US District Attorney for the Southern District of New York.

Caban è stato capo della polizia per soltanto un anno ed è il secondo nel suo ruolo a dimettersi da quando Adams è sindaco. L'inchiesta nei suoi confronti si aggiunge alle altre avviate dalla procura di New York su alti funzionari dell'amministrazione Adams.

Lo stesso sindaco è finito nel mirino degli investigatori per aver raccolto donazioni elettorali illegali dal governo turco in cambio dell'autorizzazione al nuovo consolato di Ankara a New York, nonostante i timori per la sicurezza dell'edificio.

SDA