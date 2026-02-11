  1. Clienti privati
Stati Uniti La Camera USA respinge il divieto del voto lampo per abolire i dazi

SDA

11.2.2026 - 10:34

Alcuni repubblicani dissidenti hanno aiutato a bocciare la misura.
Keystone

La Camera dei Rappresentanti Usa ha respinto la norma che avrebbe vietato ai membri di indire votazioni lampo per abolire i dazi imposti dal presidente Donald Trump.

Keystone-SDA

La misura è stata bocciata per 214 voti contrari e 217 favorevoli, con il sostegno di alcuni repubblicani dissidenti, tra cui Kevin Kiley, Don Bacon e Thomas Massie, che si sono uniti ai democratici.

«Non mi piace mettere in pausa il lavoro importante della Camera, ma il Congresso deve poter discutere dei dazi», ha scritto Bacon su X. La bocciatura della norma apre la strada a votazioni immediate sulle risoluzioni per revocare i dazi, la prima delle quali potrebbe tenersi già oggi, incluso un provvedimento per annullare la dichiarazione di emergenza nazionale utilizzata da Trump per imporre dazi sul Canada.

Il voto rappresenta una vittoria per i conservatori favorevoli al libero mercato, contrari ai dazi unilaterali che, secondo critici e associazioni come la Taxpayers Protection Alliance, hanno aumentato i prezzi, creato incertezza economica e complicato le operazioni delle imprese.

