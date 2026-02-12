Dopo le violenze MinneapolisIl capo dell'immigrazione Homan, «L'ICE resta in Minnesota»
12.2.2026 - 16:42
Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) resteranno in Minnesota.
Lo ha annunciato l'inviato speciale presidenziale per l'immigrazione Tom Homan in una conferenza stampa a Minneapolis, la città più popolosa dello Stato.
Malgrado il fatto che gli agenti resteranno in Minnesota «l'operazione di emergenza» si è conclusa, «le operazioni hanno ottenuto il risultato che volevamo», ha aggiunto precisando che non ci sono stati arresti in «chiese, ospedali o scuole elementari».
L'ICE in Minnesota è al centro di infuocate critiche in particolare dopo che suoi agenti proprio a Minneapolis hanno ucciso due oppositori delle politiche migratorie volute dal presidente Donald Trump.