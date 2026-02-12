  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo le violenze Minneapolis Il capo dell'immigrazione Homan, «L'ICE resta in Minnesota»

SDA

12.2.2026 - 16:42

L'inviato speciale per l'immigrazione Tom Homan in un'immagine d'archivio del 4 febbraio.
L'inviato speciale per l'immigrazione Tom Homan in un'immagine d'archivio del 4 febbraio.
Keystone

Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) resteranno in Minnesota.

Keystone-SDA

12.02.2026, 16:42

12.02.2026, 18:03

Lo ha annunciato l'inviato speciale presidenziale per l'immigrazione Tom Homan in una conferenza stampa a Minneapolis, la città più popolosa dello Stato.

Malgrado il fatto che gli agenti resteranno in Minnesota «l'operazione di emergenza» si è conclusa, «le operazioni hanno ottenuto il risultato che volevamo», ha aggiunto precisando che non ci sono stati arresti in «chiese, ospedali o scuole elementari».

L'ICE in Minnesota è al centro di infuocate critiche in particolare dopo che suoi agenti proprio a Minneapolis hanno ucciso due oppositori delle politiche migratorie volute dal presidente Donald Trump.

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Scioperano i piloti Lufthansa, centinaia i voli cancellati, a terra 100.000 passeggeri
Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»
Vreni Schneider tra Nutella e Ovomaltina e quei problemi di stomaco: «Mi vergognavo»
La mamma di Giada D'Antonio risponde alle critiche sulla figlia della madre di Federica Brignone

Altre notizie

Pericoli naturali. GR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Pericoli naturaliGR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Spionaggio. Intercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

SpionaggioIntercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

Francia. Macron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

FranciaMacron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi