L'inviato speciale per l'immigrazione Tom Homan in un'immagine d'archivio del 4 febbraio. Keystone

Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) resteranno in Minnesota.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato l'inviato speciale presidenziale per l'immigrazione Tom Homan in una conferenza stampa a Minneapolis, la città più popolosa dello Stato.

Malgrado il fatto che gli agenti resteranno in Minnesota «l'operazione di emergenza» si è conclusa, «le operazioni hanno ottenuto il risultato che volevamo», ha aggiunto precisando che non ci sono stati arresti in «chiese, ospedali o scuole elementari».

L'ICE in Minnesota è al centro di infuocate critiche in particolare dopo che suoi agenti proprio a Minneapolis hanno ucciso due oppositori delle politiche migratorie volute dal presidente Donald Trump.