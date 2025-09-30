Durante il raduno al base di Quantico il segretario alla difesa Pete Hegseth ha dichiarato di voler cancellare "decenni di declino" in seno al Pentagono. Keystone

«Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla». Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. «Pace attraverso la guerra», ha aggiunto parlando di un «momento cruciale».

«Benvenuti al Dipartimento della guerra. L'era del Dipartimento della difesa è finita», ha detto il segretario di Stato parlando a centinaia di generali americani riuniti alla base della Marina a Quantico, vicino a Washington. All'inizio di settembre il presidente Donald Trump aveva emesso un ordine esecutivo per rinominare il Pentagono con il nome che aveva prima del 1947.

«Leader politici sciocchi e sconsiderati hanno impostato la bussola sbagliata e abbiamo perso la strada. Siamo diventati 'il Dipartimento woke'», ha aggiunto il segretario di Stato alla difesa durante il vertice straordinario annunciando l'intenzione di cancellare «decenni di declino».

«Per troppo tempo abbiamo promosso leader per le ragioni sbagliate: in base alla loro razza, alle quote di genere, ai cosiddetti primati storici», ha aggiunto. «Ora dobbiamo ripulire i detriti», ha sottolineato Hegseth. «Stiamo ponendo fine alla guerra contro i guerrieri».

Prima di intervenire al raduno in Virginia, Trump ha detto che ha «ricostruito l'esercito», in parte licenziando persone che non gli piacevano. A questo proposito ha citato l'ex segretario alla difesa Jim Mattis, che si è dimesso durante il suo primo mandato dopo uno scontro sul ritiro delle truppe americane da Siria e Afghanistan.

Trump ha anche ammesso che il raduno di centinaia di alti ufficiali militari americani a Quantico è stato costoso, ma ha anche detto che ne è valsa la pena per «creare lo spirito di corpo». Secondo la BBC potrebbero essere oltre 800 gli alti ufficiali convocati da tutto il mondo.