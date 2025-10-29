Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung (destra) stringe la mano a Donald Trump KEYSTONE

Tra endorsement per il Nobel, tappeti rossi, corone e dessert dorati, Donald Trump può dirsi soddisfatto del suo tour in Asia. Ma il presidente americano vuole l'en plein e chiudere la sua missione con l'accordo più importante, quello con la Cina.

Keystone-SDA SDA

Trump ostenta ottimismo, anche alla luce dell'intesa di massima raggiunta dai team negoziali delle due super potenze domenica, e assicura che durante il vertice con il suo omologo Xi Jinping saranno risolte «molte questioni».

Domenica si discuteranno «temi importanti»

Pechino si limita a sottolineare che a Busan, in Corea del Sud, si discuteranno «temi importanti». E, in effetti, sul tavolo dei due presidenti – che si conoscono personalmente da anni e hanno trascorso del tempo assieme anche nel resort di Trump a Mar-a-Lago – ci sono diversi dossier caldi: dai dazi alla tecnologia passando per la presenza militare nel Pacifico.

I rapporti tra Washington e Pechino si sono deteriorati dall'ultimo incontro tra i due nel 2019, e la disputa commerciale iniziata durante il primo mandato del presidente statunitense si è trasformata in un vero e proprio scontro dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.

Dopo mesi di conflitto, l'obiettivo di Trump è che la Cina riprenda gli acquisti di soia americana, interrotti al culmine della tensione. L'accesso degli Stati Uniti alle terre rare cinesi è un'altra priorità, dopo che Pechino ha imposto restrizioni sui minerali cruciali per il settore tecnologico e militare americano.

Dazi, Fantanyl, TikTok e Taiwan

Il colloquio toccherà anche i dazi imposti dagli USA sul traffico di fentanyl, le restrizioni di Washington all'esportazione di semiconduttori avanzati, TikTok e Taiwan.

Per le tariffe sulla droga che ogni anno uccide milioni di americani, Trump potrebbe valutare una riduzione se la Cina collaborerà con le forze dell'ordine.

Quanto all'isola nel mirino di Pechino, il presidente americano ha ammesso che la questione potrebbe essere sollevata, suggerendo che Xi «potrebbe volerne parlare».

Kim Jong-un salta l'incontro, Lee Jae-myung c'è

Saltato l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un – che proprio alla vigilia dell'arrivo di Trump in Corea del Sud ha effettuato un test missilistico terra-mare al largo della costa occidentale – il presidente americano ha avuto un colloquio produttivo con il suo omologo di Seul a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC).

Seoul investirà 350 miliardi

Lee Jae-myung ha raggiunto un accordo sui dettagli dell'intesa commerciale con gli USA: i dazi automobilistici saranno ridotti dal 25% al 15%, la stessa aliquota del concorrente giapponese, e le tariffe sui chip non saranno sfavorevoli rispetto alla rivale Taiwan.

Dei 350 miliardi di dollari di investimenti richiesti da Trump, 200 miliardi saranno erogati cash e 150 tramite la cooperazione nella cantieristica, guidata da aziende sudcoreane.

L'investimento di 200 miliardi sarà erogato nell'arco di molti anni, con un investimento annuo limitato a 20 miliardi di dollari a seconda del progresso del progetto.

Trump, onorificenza per la pace

Il presidente sudcoreano ha poi donato al suo ospite una replica di una corona d'oro dell'antico regno coreano di Silla «che portò la pace nella penisola coreana per la prima volta».

A Trump è stata conferita anche la più alta onorificenza del paese per il suo «contributo alla pace» nella penisola.

Non solo, come se non bastasse la corona, al tycoon è stato offerto un dessert a base di brownies e mandarini decorati in oro serviti su un piatto con la scritta «pace per celebrare un'epoca d'oro dell'alleanza Corea-Stati Uniti».