  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA-Cina Trump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud

SDA

7.9.2025 - 09:28

I dettagli di un eventuale incontro tra Trump e Xi sono ancora in fase di definizione. (Immagine simbolica, con i visi dei due leader dipinti su matrioska)
I dettagli di un eventuale incontro tra Trump e Xi sono ancora in fase di definizione. (Immagine simbolica, con i visi dei due leader dipinti su matrioska)
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud il mese prossimo a margine del vertice dell'Apec, hanno riferito fonti della Casa Bianca all'emittente televisiva statunitense Cnn.

Keystone-SDA

07.09.2025, 09:28

07.09.2025, 09:42

L'incontro annuale dei leader del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) si terrà dal 31 ottobre al primo novembre. Secondo la Cnn, i dettagli di un eventuale incontro tra Trump e Xi sono ancora in fase di definizione.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Questa sera vedremo in cielo una «Luna di sangue». Ecco cosa c'è da sapere
È morto Massimo Pedrazzini, noto fotografo ticinese
Il figlio di un miliardario costruisce il suo zoo privato, ora ha la polizia alle calcagna
Patrick Fischer si racconta: «Vivo in campagna e adoro la Svizzera»

Altre notizie

«Improbabile premier». Giappone nel caos, il primo ministro Ishiba si dimette

«Improbabile premier»Giappone nel caos, il primo ministro Ishiba si dimette

Medio Oriente. L'Alta Corte israeliana ordina «la fine della politica di Ben Gvir di affamare i prigionieri palestinesi»

Medio OrienteL'Alta Corte israeliana ordina «la fine della politica di Ben Gvir di affamare i prigionieri palestinesi»

Medio Oriente. Al Jazeera: «21 morti a Gaza, colpite tenda e scuola-rifugio»

Medio OrienteAl Jazeera: «21 morti a Gaza, colpite tenda e scuola-rifugio»