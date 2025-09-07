USA-CinaTrump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud
7.9.2025 - 09:28
Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud il mese prossimo a margine del vertice dell'Apec, hanno riferito fonti della Casa Bianca all'emittente televisiva statunitense Cnn.
L'incontro annuale dei leader del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) si terrà dal 31 ottobre al primo novembre. Secondo la Cnn, i dettagli di un eventuale incontro tra Trump e Xi sono ancora in fase di definizione.