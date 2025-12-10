Stati UnitiLa CNN: «Higgins ha vinto le elezioni a sindaco di Miami»
10.12.2025 - 07:07
La candidata democratica Eileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami, secondo le proiezioni della CNN. Higgins ha battuto il repubblicano Emilio Gonzales con una quota del 60% delle preferenze e sarà il primo sindaco democratico della città dal 1997.
La vittoria della 62enne in una Florida repubblicana è un colpo per presidente americano Donald Trump e i repubblicani. Higgins non sarà solo la prima democratica a guidare la città in 30 anni, ma anche la prima donna a farlo e la prima non-ispanica dagli anni '90.
«Insieme abbiamo voltato pagina ad anni di caos e corruzione, aprendo la strada a una nuova era per la nostra città. Un'era delineata da una leadership responsabile che porta risultati», ha detto Higgins.