Robinson era uno studente dell'Università dello Utah. Facebook

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha confermato in conferenza stampa l'arresto del presunto killer dell'influencer ultraconservatore Charlie Kirk. L'uomo, 22 anni, è stato identificato come Tyler Robinson. Intanto Trump chiede la pena di morte.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli investigatori hanno trovato bossoli di proiettile con scritte politiche come «Hey fascista! Prendete!».

Robinson ha usato Discord per descrivere le sue azioni, compreso dove ha nascosto la pistola.

Gli amici lo descrivono come una persona qualunque, ma i familiari parlano di un cambiamento nel suo atteggiamento e hanno riferito che ha detto che Charlie Kirk era «pieno di odio».

L'attentato sembra motivato politicamente ma le autorità invitano alla prudenza.

Trump dal canto suo ha già invocato la pena di morte. Mostra di più

Suo padre ha identificato il figlio dalle foto diffuse dall'Fbi e ha chiamato un pastore per chiedergli aiuto, hanno riferito le autorità ai media, aggiungendo che ha portato il figlio a una stazione di polizia perché si costituisse.

Cox ha indicato che gli investigatori hanno interrogato il coinquilino di Tyler R., il quale ha mostrato loro messaggi tra lui e un conto con il nome Tyler sull'applicazione di messaggistica Discord.

Nei messaggi, Tyler dichiarava la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l'area in cui l'arma era stata lasciata e di tenerla avvolta in un asciugamano.

Nei messaggi si parlava anche di incidere proiettili, di un mirino e del fatto che il fucile fosse «unico».

Slogan antifascisti e vicini all'ideologia transgender

Sono stati indicati gli slogan antifascisti e vicini all'ideologia transgender incisi sui tre proiettili ancora nella canna del fucile a otturatore ad alta potenza trovato in un bosco vicino al campus universitario in cui è avvenuto l'assassinio e ritenuto l'arma del delitto: «Hey fascist» (Ehi fascista), «Bella ciao, bella ciao ciao ciao» e «se leggi questo sei gay Lmao (Lmao è slang inglese per laughing my ass off, sto ridendo da morire).

Da tipo« irrilevante» a killer?

Mentre gli amici hanno finora descritto Robinson come un tipo irrilevante, gli investigatori vedono i primi indizi di una motivazione politica nelle dichiarazioni della sua famiglia.

Un parente ha riferito che Robinson era diventato «sempre più politicizzato» e sempre più conflittuale nelle discussioni. Era particolarmente ostile nei confronti di Charlie Kirk. Durante una cena, pochi giorni prima dell'attacco, aveva detto che Kirk era «pieno di odio» e lo diffondeva.

Nonostante questi indizi, gli investigatori hanno finora evitato di fare una chiara determinazione.

«Vediamo chiare connessioni politiche», ha detto Cox, «ma un movente definitivo potrà essere discusso solo una volta analizzate tutte le prove».

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha sottolineato che «saranno fornite informazioni trasparenti», ma ha messo in guardia dal saltare alle conclusioni.

Trump vuole la pena di morte

Sempre Patel ha detto: «Al mio amico Charlie Kirk dico "adesso riposa, fratello, noi vegliamo e ci vediamo nel Valhalla"».

Patel ha così evocato la dimora celeste, dove le anime dei guerrieri coraggiosi morti in battaglia vengono accolti da Odino, il Dio principale della mitologia nordica.

L'attentato a Charlie Kirk, cofondatore di Turning Point USA e stretto confidente dell'ex presidente Donald Trump, ha scosso profondamente gli Stati Uniti.

Trump ha parlato di «esecuzione politica» e ha chiesto la pena di morte per il colpevole. Il governatore Cox ha anche messo in guardia da un'ulteriore polarizzazione: «C'è una persona responsabile - e una sola».