Il sondaggio I consensi verso Trump calano, oltre la metà degli americani disapprova il suo operato

4.11.2025 - 17:35

L'apprezzamento per Donald Trump si ferma al 41%, il livello più basso per un presidente all'inizio del secondo mandato. (foto d'archivio)
I consensi verso Donald Trump continuano a calare e per la maggioranza degli americani il presidente è andato oltre i poteri conferitigli dal suo ruolo. Lo rivela un nuovo sondaggio di «Washington Post», ABC News e Ipsos.

04.11.2025, 17:35

04.11.2025, 17:37

La disapprovazione per l'operato di Trump è al 59%, mentre l'apprezzamento si ferma al 41%, il livello più basso per un presidente all'inizio del secondo mandato.

Il 64% degli americani, inoltre, ritiene che l'inquilino repubblicano della Casa Bianca stia eccedendo nel tentativo di espandere i suoi poteri presidenziali.

Su otto questioni chiave tra cui economia, immigrazione, dazi, gestione del governo federale, criminalità, conflitti in Medio Oriente e Ucraina, la maggior parte degli americani disapprova la sua gestione.

Nonostante questi dati, la corsa per le elezioni di metà mandato del 2026 rimane equilibrata, con i democratici al 46% e i repubblicani al 44% nelle preferenze per il Congresso.

Il sondaggio afferma quindi che a un anno dal voto ci sono poche prove che le impressioni negative sulla performance di Trump stiano andando a vantaggio dei democratici.

