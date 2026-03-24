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Stati Uniti Il consenso per Trump crolla al 36%

SDA

24.3.2026 - 21:55

L'opinione degli americani sul presidente Donald Trump si è deteriorata in modo significativo da quando i prezzi della benzina sono schizzati alle stelle dopo che, il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato l'operazione militare contro l'Iran. (foto d'archivio)
L'opinione degli americani sul presidente Donald Trump si è deteriorata in modo significativo da quando i prezzi della benzina sono schizzati alle stelle dopo che, il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato l'operazione militare contro l'Iran. (foto d'archivio)
Keystone

Il tasso di approvazione di Donald Trump è sceso in una settimana al livello più basso da quando è ritornato alla Casa Bianca, principalmente a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e da una diffusa disapprovazione per la guerra contro l'Iran.

Keystone-SDA

24.03.2026, 21:55

24.03.2026, 21:59

È quanto emerge da un sondaggio Reuters/Ipsos condotto in quattro giorni e conclusosi ieri. L'inchiesta ha rilevato che solo il 36% degli americani approva l'operato di Trump, in calo rispetto al 40% registrato dallo stesso sondaggio la settimana prima.

L'opinione degli americani su Trump si è deteriorata in modo significativo da quando i prezzi della benzina sono schizzati alle stelle dopo che, il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato l'operazione militare contro Teheran.

Un'operazione approvata dal 35% degli americani, in calo rispetto al 37% rilevato la settimana scorsa. Il 61% si è invece dichiarato contrario agli attacchi, contro il 59% della settimana precedente.

Solo il 29% approva la gestione economica del presidente, il tasso di gradimento più basso registrato in entrambi i mandati, nonché un dato inferiore a qualsiasi indice di approvazione economica mai ottenuto dal suo predecessore Joe Biden.

La posizione di Trump all'interno del suo partito rimane sostanzialmente solida: solo circa un repubblicano su cinque ha dichiarato di disapprovare il suo operato alla Casa Bianca, tuttavia la quota che disapprova la sua gestione del costo della vita è salita al 34%, rispetto al 27% della settimana scorsa.

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