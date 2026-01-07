Il segretario all'energia degli Stati Uniti Chris Wright. (Foto d'archivio) Keystone

Il segretario Usa all'Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di petrolio venezuelano «a tempo indefinito».

Keystone-SDA SDA

Ciò un giorno dopo che Donald Trump ha riferito che i leader ad interim del Venezuela hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti per 30-50 milioni di barili.

«Ci occuperemo della vendita del greggio che esce dal Venezuela, innanzitutto di questo petrolio immagazzinato che si è accumulato, e poi, a tempo indefinito, in futuro, venderemo sul mercato la produzione che proviene dal Venezuela», ha affermato Wright durante un evento sull'energia a Miami.