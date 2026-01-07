  1. Clienti privati
Politica USA: «Controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito»

SDA

7.1.2026 - 16:34

Il segretario all'energia degli Stati Uniti Chris Wright. (Foto d'archivio)
Il segretario all'energia degli Stati Uniti Chris Wright. (Foto d'archivio)
Keystone

Il segretario Usa all'Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di petrolio venezuelano «a tempo indefinito».

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:34

07.01.2026, 16:37

Ciò un giorno dopo che Donald Trump ha riferito che i leader ad interim del Venezuela hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti per 30-50 milioni di barili.

«Ci occuperemo della vendita del greggio che esce dal Venezuela, innanzitutto di questo petrolio immagazzinato che si è accumulato, e poi, a tempo indefinito, in futuro, venderemo sul mercato la produzione che proviene dal Venezuela», ha affermato Wright durante un evento sull'energia a Miami.

