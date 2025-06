I dazi voluti dal presidente degli USA Donald Trump rimarranno probabilmente in vigore per almeno i prossimi due mesi. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

Una corte d'appello federale statunitense ha accolto la richiesta dell'amministrazione del presidente Donald Trump di mantenere in vigore per il momento i dazi imposti dall'inquilino della Casa Bianca, ma ha indicato che riesaminerà il caso quest'estate.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta il quotidiano statunitense The Wall Street Journal. La corte ha prorogato la precedente sospensione temporanea di una sentenza del tribunale commerciale che aveva stabilito che Trump era andato oltre i suoi poteri nell'imporre le tariffe e ha indicato che intende ascoltare le argomentazioni il 31 luglio, il che significa che i dazi rimarranno probabilmente in vigore per almeno i prossimi due mesi.

A maggio la Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente degli USA aveva oltrepassato i suoi poteri imponendo una vasta ondata di dazi e ne ha bloccato l'entrata in vigore, ma una corte d'appello ha consentito che le misure rimanessero attive.