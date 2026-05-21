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Stati Uniti La Corte suprema autorizza cause per beni sequestrati a Cuba

SDA

21.5.2026 - 18:26

Coloro che usano i beni «macchiati dalla confisca» sono passibili di un'azione legale da parte di «qualsiasi cittadino statunitense che vanti un diritto su tali beni», ha indicato il giudice Clarence Thomas scrivendo a nome della maggioranza. (Immagine d'archivio del 2022)
Coloro che usano i beni «macchiati dalla confisca» sono passibili di un'azione legale da parte di «qualsiasi cittadino statunitense che vanti un diritto su tali beni», ha indicato il giudice Clarence Thomas scrivendo a nome della maggioranza. (Immagine d'archivio del 2022)
Keystone

La Corte suprema statunitense autorizza le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960.

Keystone-SDA

21.05.2026, 18:26

I saggi si sono infatti schierati con la società portuale statunitense i cui beni furono confiscati nel 1960, quando Fidel Castro salì al potere e nazionalizzò le aziende private.

Con otto voti a favore e uno contrario, la Corte suprema si è espressa a favore della Havana Docks Corporation, in una decisione che potrebbe aprire al strada e rivendicazioni simili da parte di altre aziende americane.

Coloro che usano i beni «macchiati dalla confisca» sono passibili di un'azione legale da parte di «qualsiasi cittadino statunitense che vanti un diritto su tali beni», ha indicato il giudice Clarence Thomas scrivendo a nome della maggioranza.

La giudice Elena Kagan è stata l'unica a votare contro perché a suo avviso i moli appartenevano al governo cubano fin dall'inizio e l'interesse dell'azienda sulla proprietà era venuto meno prima ancora che le società specializzate in crociere ne facessero uso.

La decisione della Corta supreme arriva in un momento in cui l'amministrazione del presidente Donald Trump sta aumentando la pressione sul paese caraibico.

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