La Corte Suprema americana ha bloccato l'amministrazione di Donald Trump sull'utilizzo dell'Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA, Antonio Fontana SDA

Una sconfitta per Trump, che intende utilizzare la legge per accelerare le espulsioni ed evitare il tipo di revisione normalmente richiesta prima di cacciare le persone dagli Stati Uniti.

Il tycoon ha reagito con rabbia alla sentenza della corte. «Non ci vuole autorizzare a cacciare i criminali fuori dal Paese», ha attaccato in un post su Truth il presidente americano. «La Corte Suprema degli Stati Uniti non mi permette di fare ciò per cui sono stato eletto. Questo è un giorno brutto e pericoloso per l'America!», ha aggiunto.

L’Alien Enemies Act, risalente al periodo della Seconda guerra mondiale, era stato originariamente concepito per permettere l’allontanamento di stranieri provenienti da nazioni ostili, come Italia e Giappone. Il suo utilizzo nel 2025 per cittadini venezuelani—Paese con cui gli Stati Uniti non sono in stato di guerra—ha sollevato forti critiche e interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali e sulle garanzie legali dovute a chi si trova sotto processo negli Stati Uniti.

Destinazione El Salvador

Il 15 marzo scorso infatti, come riporta il Post, l’amministrazione statunitense ha fatto ricorso proprio a questa legge per espellere dal territorio americano 200 cittadini venezuelani. Dopo il rimpatrio forzato, queste persone sono state trasferite in un carcere di massima sicurezza in El Salvador, dove numerose organizzazioni internazionali denunciano sistematiche violazioni dei diritti umani.

Tra gli espulsi figura anche Kilmar Abrego Garcia, di origini salvadoregne ma titolare di un regolare permesso di soggiorno negli Stati Uniti. Nonostante un’ordinanza giudiziaria che ne avrebbe disposto il ritorno, l’amministrazione del presidente Trump sostiene di non poterlo riportare negli Usa. Portato all’attenzione della Corte Suprema, il caso di Abrego Garcia è stato citato dai giudici come monito sull’importanza di rispettare le procedure giudiziarie prima di procedere a espulsioni.

La decisione della Corte Suprema di bloccare l'utilizzo dell'Alien Enemies Act è comunque temporanea. Il caso, infatti, è stato rinviato a una corte d'appello, e due giudici conservatori – Clarence Thomas e Samuel Alito – hanno pubblicamente espresso il loro dissenso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.