Stati Uniti La Corte suprema estende la sospensione del pagamento degli aiuti alimentari

SDA

12.11.2025 - 07:20

L'amministrazione Trump può continuare a trattenere circa 4 miliardi di dollari destinati al programma SNAP. (foto d'archivio)
L'amministrazione Trump può continuare a trattenere circa 4 miliardi di dollari destinati al programma SNAP. (foto d'archivio)
Keystone

La Corte suprema americana ha esteso la sospensione di un'ordinanza di un giudice che imponeva all'amministrazione Trump di finanziare completamente, per questo mese, gli aiuti alimentari destinati a 42 milioni di americani a basso reddito.

Keystone-SDA

12.11.2025, 07:20

12.11.2025, 07:34

Con questa decisione la Corte consente per il momento all'amministrazione di continuare a trattenere circa 4 miliardi di dollari destinati al programma di assistenza alimentare supplementare, noto come SNAP o «food stamps», nel contesto di uno shutdown che però potrebbe finire già oggi.

