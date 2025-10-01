Stati UnitiDuro colpo per Trump: la Corte suprema autorizza Lisa Cook a restare alla Fed fino a gennaio
1.10.2025 - 18:09
La Corte Suprema ha autorizzato la governatrice della Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, a rimanere al suo posto in attesa delle arringhe di gennaio, dove si stabilirà se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia un motivo legale per licenziarla.
La decisione della Corte è un duro colpo per Trump, che ha ripetutamente chiesto ai tribunali federali di autorizzarlo licenziare la Cook dal Consiglio dei governatori della Fed, per un'accusa non provata di frode immobiliare.