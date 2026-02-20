La Corte suprema degli Stati Uniti ritiene illegale gran parte dei dazi doganali di Trump

Le tariffe doganali decise da Donald Trump sono state affossate dalla Corte suprema. Keystone

La Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente Donald Trump ha abusato dei suoi poteri imponendo dazi doganali elevati a molti partner commerciali.

Keystone-SDA SDA

Con sei voti a favore e tre contrari, i supremi giudici statunitensi hanno stabilito che Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, la legge a cui ha fatto ricorso per giustificare le tariffe doganali aggressive.

La norma dà al presidente l'autorità di affrontare «minacce straordinarie» in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di «regolare» l'importazione» di «beni esteri», ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti dall'ex presidente Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.

La legge non fa alcun riferimento esplicito ai dazi, competenza esclusiva del Congresso come le tasse e per i quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente.

La decisione della Corte, contenuta in 170 pagine, è firmata da John Roberts, il presidente dei «saggi». Tre giudici conservatori hanno dunque in qualche modo tradito il presidente e votato con i tre liberal. Si tratta di Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch e lo stesso presidente Roberts. A favore delle tariffe si sono invece espressi Clarence Thomas, Samuel Alito, e Brett Kavanaugh.

Da notare che la Corte non chiarisce se l'amministrazione dovrà rimborsare i miliardi di dollari già riscossi dal Governo federale.

Trump: «Una vergogna, ma ho un piano di riserva»

La decisione della Corte suprema è una «vergogna», ha detto il presidente degli USA Trump, secondo quanto riporta l'emittente televisiva statunitense Cnn.

L'inquilino della Casa Bianca ha anche assicurato di avere un piano di riserva.

La Commissione UE: «Attendiamo chiarezza dagli USA»

«Prendiamo atto della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti e la stiamo analizzando attentamente. Restiamo in stretto contatto con l'amministrazione statunitense per chiarire quali misure intende adottare in risposta a tale sentenza. Le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico dipendono dalla stabilità e dalla prevedibilità delle relazioni commerciali. Continuiamo quindi a sostenere tariffe basse e a lavorare per ridurle».

Lo dichiara un portavoce della Commissione europea dopo la bocciatura dei dazi imposti dall'amministrazione di Trump da parte della Corte suprema.

«La decisione dimostra che i dazi di Trump sono ingiustificati»

La decisione della Corte suprema statunitense dimostra che i dazi imposti dal presidente Trump sono «ingiustificati», indica il governo del Canada, uno deiPaesi più colpiti dalla politica tariffaria dell'inquilino della Casa Bianca.

Dal canto suo il governo britannico di Keir Starmer si dice «pronto a lavorare con l'amministrazione» di Trump per far fronte all'impatto sugli accordi commerciali già raggiunti della sentenza della Corte suprema, che ha dichiarato illegali i dazi introdotti dal presidente americano. Lo ha affermato in un commento a caldo un portavoce di Downing Street.

Anche il Consiglio federale prende atto della decisione

Il Consiglio federale «prende atto» della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che oggi ha giudicato illegali i dazi doganali imposti da Trump. Analizzerà gli sviluppi futuri così come le conseguenze concrete di questa decisione, ha indicato il Dipartimento federale dell'economia (DEFR).

I servizi di Guy Parmelin non intendono commentare la giurisprudenza della massima corte americana, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce del DEFR.