KEYSTONE

Gli Stati Uniti fuori dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'accordo globale sulle tasse dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da quello sul clima di Parigi. Ma anche la grazia ai rivoltosi del 6 gennaio e l'allentamento delle regole per consentire licenziamenti più facili per i dipendenti federali; ecco i decreti governativi adottati da Trump.

Keystone-SDA SDA

Donald Trump ha lanciato la sua «rivoluzione del buon senso» per voltare pagina rispetto agli ultimi quattro anni e avviare una «nuova era» per gli Stati Uniti.

Revocando 78 dei decreti esecutivi di Joe Biden, il presidente ha firmato una serie di provvedimenti per imprimere da subito il marchio dell'America First alla sua Casa Bianca.

ADDIO ALL'OMS E ALL'ACCORDO DI PARIGI – Il neo presidente ha ritirato gli USA dai due accordi internazionali considerati dal nuovo corso MAGA ("Make America Great Again") un fardello per gli Stati Uniti.

DAZI E TASSE – Nessun decreto li prevede al momento, ma Trump ha affermato che potrebbe imporli al 25% contro Messico e Canada a partire dal 1. febbraio. Il presidente ha ordinato anche l'uscita dall'accordo globale sulle tasse dell'OCSE, che prevede, fra l'altro, una minimum tax del 15% sulle multinazionali. Un addio accompagnato dalla valutazione di misure di ritorsione contro i paesi che applicano prelievi «extraterritoriali» sulle multinazionali a stelle e strisce.

LA GRAZIA AI RIVOLTOSI DEL 6 GENNAIO – Trump ha graziato tutti i 1'500 rivoltosi accusati di aver compiuto reati nell'assalto al Congresso. Fra i beneficiari della grazia Enrique Tarrio, l'ex leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys e il fondatore degli Oath Keepers Stewart Rhodes.

LA PAUSA PER IL DIVIETO DI TIKTOK – L'app continuerà a essere disponibile negli Stati Uniti per i prossimi 75 giorni, durante i quali si lavorerà alla ricerca di un acquirente. Posticipando l'entrata in vigore del divieto, Trump ha spiegato che vorrebbe almeno il 50% di TikTok in mani americane.

SOLO DUE GENERI – Il provvedimento firmato sancisce che ci sono «solo due generi, maschio e femmina». Le agenzie federali «smetteranno di pretendere che gli uomini possono essere donne e che le donne possono essere uomini nell'attuazione delle leggi che tutelano contro la discriminazione sessuale», si legge nel provvedimento.

GOLFO D'AMERICA – Il Golfo del Messico cambia nome e diventa Golfo dell'America.

REVOCA DEI TARGET PER I VEICOLI ELETTRICI – Trump ha abolito il decreto esecutivo non vincolante firmato da Joe Biden che puntava ad aumentare i veicoli elettrici fino a raggiungere la metà di quelli complessivamente venduti entro il 2030.

VIA LO IUS SOLI – Come promesso in campagna elettorale, Trump ha ordinato l'abolizione della cittadinanza per i bambini di immigrati che sono nel paese illegalmente. Lo stop inizierà fra 30 giorni.

EMERGENZA NAZIONALE AL CONFINE CON IL MESSICO – Il decreto prevede l'invio dell'esercito al confine e il ripristino della politica «Remain in Mexico». Trump ha autorizzato inoltre che i cartelli della droga siano designati «organizzazioni terroristiche straniere». Fra le priorità, anche la ripresa della costruzione del muro con il Messico.

EMERGENZA ENERGETICA – È stata dichiarata per perseguire il «drill baby drill», l'espansione delle trivellazioni per rilanciare il boom energetico americano.

CUBA – La rimozione di Cuba dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo viene revocata.

SOSPENSIONE DEGLI AIUTI ALL'ESTERO – Lo stop di 90 giorni a tutti i programmi di assistenza estera degli Stati Uniti in attesa di revisioni per determinare se sono allineati con i suoi obiettivi politici

TORNA LA PENA DI MORTE FEDERALE – Trump ha firmato un ordine che ripristina la pena di morte federale, cancellando la moratoria voluta da Biden nel 2021.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Trump ha revocato l'ordine esecutivo di Joe Biden sull'intelligenza artificiale. Una mossa che spiana la strada al business miliardario del settore, eliminando i già scarsi guard-rail previsti.