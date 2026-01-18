Il leader dei democratici nel Senato statunitense, Chuck Schumer, intende presentare un provvedimento che punta a bloccare i dazi sulle importazioni da otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. (Immagine d'archivio del 13 gennaio) Keystone

Esponenti del Partito democratico attaccano il presidente repubblicano degli USA Donald Trump sui dazi ai paesi europei per la Groenlandia. Quella del presidente «è una fantasia imperialista senza senso», ha detto Ron Wyden, della Commissione bancaria del Senato.

Keystone-SDA SDA

Dal canto suo, il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer si impegna a presentare un provvedimento che punta a bloccare il presidente e i suoi dazi.

Intanto il presidente della Camera dei rappresentanti (speaker), il repubblicano Mike Johnson, in un'intervista concessa all'emittente pubblica britannica Bbc prima che Trump annunciasse dazi sui diversi paesi europei in relazione al territorio semiautonomo danese, ha detto che «non prevedo interventi militari in Groenlandia. La strada diplomatica è quella da seguire».

Ministra Groenlandia: «Grati agli europei»

Uno dei ministri più in vista del governo groenlandese, Naaja Nathanielsen, ha elogiato la risposta dei paesi europei alle nuove minacce tariffarie di Trump relative al futuro dell'isola.

«Sono grata e fiduciosa che la diplomazia e le alleanze prevarranno», ha dichiarato la ministra delle risorse minerarie in un messaggio sulla rete sociale LinkedIn.

Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di imporre nuovi dazi sulle importazioni da otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia, un territorio ambito da Trump.

Tra le reazioni applaudite da Nathanielsen, vi è anche quella, pubblicata ieri sera tardi sulla rete sociale X, dalla presidente del parlamento europeo Roberta Metsola: «L'Unione europea sostiene la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Lo facciamo con determinazione unitaria. Le misure contro gli alleati della Nato annunciate oggi (ieri, ndr) non contribuiranno a garantire la sicurezza nell'Artico».

«Rischiano piuttosto di sortire l'effetto opposto, incoraggiando i nostri nemici comuni e coloro che desiderano distruggere i nostri valori e il nostro stile di vita. La Groenlandia e la Danimarca hanno entrambe chiarito che la Groenlandia non è in vendita e che la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Nessuna minaccia di dazi doganali può cambiare o cambierà questo fatto».

Quasi a conferma delle affermazioni di Metsola, Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i principali negoziatori con gli Stati Uniti, ha commentato, pure su X nella tarda serata di ieri, l'annuncio di Trump di imporre dazi ad alcuni paesi europei: «Crollo dell'unione transatlantica. Alla fine, qualcosa di cui vale davvero la pena discutere a Davos» (GR), ha scritto Dmitriev, facendo riferimento alla riunione annuale del Forum economico mondiale, che inizia domani.