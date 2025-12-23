  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Il Dipartimento di giustizia rilascia oltre 11'000 documenti su Epstein

SDA

23.12.2025 - 12:33

Si tratta del più grande set di dati diffuso finora. (foto d'archivio)
Si tratta del più grande set di dati diffuso finora. (foto d'archivio)
Keystone

Il Dipartimento di giustizia americano ha diffuso altri fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein. Si tratta di oltre 11'000 tra files, immagini e altri documenti. Lo scrivono i media statunitensi.

Keystone-SDA

23.12.2025, 12:33

23.12.2025, 12:39

Secondo una prima analisi di CBS News, il set di dati, il più grande diffuso finora, sembra includere anche documenti dell'FBI, comunicazioni interne del Dipartimento di giustizia, citazioni in giudizio, altri documenti legali e registrazioni relative alla morte di Epstein avvenuta nel 2019 in un carcere federale.

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
Dal grande gol al grande spavento: Daka fa tremare tutti dopo un'esultanza finita male
In partenza per l'Italia? Ecco una novità che potrebbe far felici gli automobilisti
Gli sciatori criticano lo slalom dell'Alta Badia: «Era uno sculettamento ad alta velocità»

Altre notizie

Yemen. Accordo tra Governo e Huthi per il rilascio di 2'900 prigionieri

YemenAccordo tra Governo e Huthi per il rilascio di 2'900 prigionieri

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Massiccio attacco russo, con 30 missili e 650 droni»

Guerra in UcrainaZelensky: «Massiccio attacco russo, con 30 missili e 650 droni»

Incidente fatale. Cinque morti in uno schianto aereo della Marina messicana al largo del Texas

Incidente fataleCinque morti in uno schianto aereo della Marina messicana al largo del Texas