Lo dice il Pentagono Gli Stati Uniti e la Russia concordano la ripresa del dialogo militare di alto livello

SDA

5.2.2026 - 14:54

Mantenere il dialogo tra le forze armate dei due paesi è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, afferma il Pentagono. (foto simbolica)
Keystone

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di riprendere il dialogo militare ad alto livello. Lo ha annunciato il Pentagono alla scadenza dell'ultimo trattato sul disarmo nucleare.

Keystone-SDA

05.02.2026, 14:54

05.02.2026, 15:30

«Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, che può essere raggiunto solo attraverso la forza, e offre un mezzo per aumentare la trasparenza e promuovere la de-escalation», ha affermato il Comando europeo degli Stati Uniti.

