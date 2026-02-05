Mantenere il dialogo tra le forze armate dei due paesi è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, afferma il Pentagono. (foto simbolica) Keystone

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di riprendere il dialogo militare ad alto livello. Lo ha annunciato il Pentagono alla scadenza dell'ultimo trattato sul disarmo nucleare.

Keystone-SDA SDA

«Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, che può essere raggiunto solo attraverso la forza, e offre un mezzo per aumentare la trasparenza e promuovere la de-escalation», ha affermato il Comando europeo degli Stati Uniti.