  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo piano per la pace di 19 punti

SDA

24.11.2025 - 16:24

Il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya .
Il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya .
Keystone

Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo piano di pace di 19 punti, lasciando che gli elementi «politicamente più sensibili» fossero decisi dai presidenti dei due Paesi. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al Financial Times.

Keystone-SDA

24.11.2025, 16:24

24.11.2025, 16:26

Kyslytsya, che era presente ai colloqui a Ginevra, ha dichiarato che l'incontro è stato uno sforzo «intenso» ma «produttivo» che ha portato a una bozza di documento «completamente rivista».

La nuova bozza, ha affermato Kyslytsya, ha «poco in comune» con il piano di pace in 28 punti. «Sono rimasti pochissimi elementi della versione originale», ha affermato.

Entrambe le parti porteranno ora il nuovo accordo a Washington e Kiev per informare i presidenti. L'amministrazione Trump contatterà poi Mosca per cercare di far avanzare i colloqui, ha affermato il vice premier.

I più letti

Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
L'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Si esce con le attrici, non le si sposa»

Altre notizie

USA-Venezuela. I media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

USA-VenezuelaI media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

Oklahoma. È morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

OklahomaÈ morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

Tensioni. Il Pakistan bombarda l'Afghanistan, almeno dieci morti

TensioniIl Pakistan bombarda l'Afghanistan, almeno dieci morti