Il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya . Keystone

Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo piano di pace di 19 punti, lasciando che gli elementi «politicamente più sensibili» fossero decisi dai presidenti dei due Paesi. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al Financial Times.

Keystone-SDA SDA

Kyslytsya, che era presente ai colloqui a Ginevra, ha dichiarato che l'incontro è stato uno sforzo «intenso» ma «produttivo» che ha portato a una bozza di documento «completamente rivista».

La nuova bozza, ha affermato Kyslytsya, ha «poco in comune» con il piano di pace in 28 punti. «Sono rimasti pochissimi elementi della versione originale», ha affermato.

Entrambe le parti porteranno ora il nuovo accordo a Washington e Kiev per informare i presidenti. L'amministrazione Trump contatterà poi Mosca per cercare di far avanzare i colloqui, ha affermato il vice premier.