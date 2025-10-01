  1. Clienti privati
È la prima volta in 7 anni Gli Stati Uniti entrano ufficialmente in shutdown

SDA

1.10.2025 - 07:23

Il Campidoglio degli Stati Uniti, sede dei due rami del Congresso.
Il Campidoglio degli Stati Uniti, sede dei due rami del Congresso.
Keystone

Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown alla mezzanotte locale (le 6 in Svizzera), con conseguente congelamento di parte dell'amministrazione federale

Keystone-SDA

01.10.2025, 07:23

01.10.2025, 08:28

È la prima volta che accade in sette anni e al momento non c'è una soluzione in vista per l'impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l'opposizione democratica.

Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di una situazione altamente impopolare negli Stati Uniti, per la quale ogni partito sta già incolpando l'altro. I democratici «vogliono chiudere tutto, noi no», ha assicurato il presidente americano.

Senato ha bocciato legge-ponte

Prima dello stop al bilancio, il Senato americano ha bocciato come previsto proposte di legge-ponte presentate sia dai democratici che dai repubblicani.

Con un voto di 53 a 47, i repubblicani hanno in particolare bocciato la proposta dell'opposizione che prevedeva l'estensione dei sussidi dell'Obamacare, destinati a scadere alla fine dell'anno, e l'annullamento di altri tagli all'assistenza sanitaria apportati dal One Big Beautiful Bill di Donald Trump.

