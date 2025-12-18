  1. Clienti privati
Lo scandalo continua Dagli archivi di Epstein spuntano nuove foto con Chomsky e Gates

SDA

18.12.2025 - 18:54

Noam Chomsky (foto d'archivio)
Noam Chomsky (foto d'archivio)
KEYSTONE

I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein, e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato.

Keystone-SDA

18.12.2025, 18:54

Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell'invio di ragazze. Una quinta fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di «Lolita», il romanzo di Nabokov.

Nello scambio di messaggi si discute l'invio di ragazze. «Non lo so, prova a mandare qualcun'altra. Ho un'amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1'000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?», si legge nella serie di sms.

L'individuo invia poi una descrizione dettagliata che include nome, «18 anni», altezza, misure, peso, un riferimento all'area Schengen e una «città di partenza».

Molti dettagli sono oscurati, ma l'età, un segno di spunta accanto a Schengen e la Russia sono chiaramente visibili. Non viene fornito alcun contesto su questa conversazione, e non è chiaro chi siano i partecipanti allo scambio di messaggi. Non è stato immediatamente chiarito quando o dove le immagini siano state scattate, né da chi.

I Democratici hanno sottolineato che la proprietà di Epstein non ha fornito alcun contesto sulle immagini condivise con la commissione e hanno dichiarato di averle rese pubbliche così come ricevute, fatta eccezione per le parti oscurate.

I Democratici hanno scelto quali fotografie pubblicare dopo che la commissione ha ricevuto oltre 95 mila immagini dalla proprietà la scorsa settimana, che i legislatori stanno ancora esaminando.

