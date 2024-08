Dopo essersi dichiarato colpevole, George Santos si è scusato con i suoi elettori. (foto d'archivio) Keystone

George Santos, il deputato repubblicano cacciato in dicembre dalla maggioranza della Camera per i suoi ripetuti scandali, si è dichiarato colpevole ieri a New York di un capo di imputazione per frode telematica e di uno per furto di identità aggravato.

SDA

La condanna sarà stabilita il 7 febbraio prossimo. Il 36enne rischia fino a 22 anni di prigione e ha rinunciato al suo diritto di presentare ricorso contro qualsiasi condanna inferiore a 95 mesi, poco meno di otto anni, come parte di un patteggiamento con i procuratori federali.

Santos era stato messo sotto inchiesta nel maggio 2023 per riciclaggio di fondi della campagna per pagare le sue spese personali, addebito sulle carte di credito dei donatori senza il loro consenso e ricezione di sussidi di disoccupazione mentre era impiegato. Fu liberato su cauzione di 500'000 dollari dopo il suo arresto.

Dopo essersi dichiarato colpevole, si è scusato con i suoi elettori. «Mi pento profondamente della mia condotta e del danno che ha causato e accetto la piena responsabilità delle mie azioni», ha detto in tribunale con la voce tremante mentre leggeva una dichiarazione preparata.

SDA