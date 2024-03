Per l'ex segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin un'attività come quella di TikTok deve essere americana. Keystone

L'ex segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin sta mettendo insieme un gruppo di investitori per cercare di acquistare TikTok. Lo ha detto lui stesso in un'intervista a CNBC senza specificare quali potrebbero essere gli investitori interessati a partecipare.

«Sto mettendo insieme un gruppo per acquistare TikTok», afferma Mnuchin spiegando come, a suo avviso, un'attività come quella della popolare app deve essere americana. «La Cina non consentirebbe mai a una società americana di controllare nulla del genere in Cina», ha aggiunto Mnuchin.

I commenti dell'ex segretario al Tesoro seguono il via libera della Camera al provvedimento che impone a ByteDance di vendere oppure l'app sarà vietata negli Stati Uniti.

TikTok è finita nel mirino per il suo algoritmo e per come seleziona i contenuti. Gli Stati Uniti ritengono che la proprietà cinese di TikTok conceda a Pechino la possibilità di raccogliere dati sugli americani e influenzare l'opinione pubblica.

SDA