  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Nessuna decisione dall'udienza sul licenziamento di Lisa Cook

SDA

29.8.2025 - 18:40

Il legale della governatrice della Fed, Abbe Lowell, ha sottolineato che non accetterà nessuna situazione che consenta al presidente statunitense di cercare di sostituirla. Nell'immagine, il legale mentre lascia la corte.
Il legale della governatrice della Fed, Abbe Lowell, ha sottolineato che non accetterà nessuna situazione che consenta al presidente statunitense di cercare di sostituirla. Nell'immagine, il legale mentre lascia la corte.
Keystone

L'udienza sulla causa presentata dalla governatrice della Federal Reserve (Fed) Lisa Cook contro il licenziamento deciso dal presidente statunitense Donald Trump si è chiusa senza alcuna decisione del giudice.

Keystone-SDA

29.08.2025, 18:40

29.08.2025, 18:44

Lo riporta l'agenzia di stampa economico finanziaria newyorkese Bloomberg.

Il giudice ha chiesto ai legali delle due parti di valutare se potesse evitare di emettere un ordine temporaneo per preservare lo status quo mentre considera i meriti della battaglia legale.

Il legale di Cook, Abbe Lowell, ha sottolineato che non accetterà nessuna situazione che consenta a Trump di cercare di sostituire la governatrice.

Il giudice ha inoltre concesso alle parti di presentare ulteriori documenti entro martedì.

Stati Uniti. Dopo la Corte Suprema Trump vuole anche la Fed: silurata la governatrice che promette battaglia

Stati UnitiDopo la Corte Suprema Trump vuole anche la Fed: silurata la governatrice che promette battaglia

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
20 mesi per file pedopornografici a un 57enne del Sopraceneri
Colata di fango tra Brusino e Riva San Vitale, chiusa la strada
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Un uomo muore risucchiato dall'elica della sua barca, davanti agli occhi del figlio

Altre notizie

Medio Oriente. Esercito israeliano: «Iniziate le operazioni militari a Gaza City»

Medio OrienteEsercito israeliano: «Iniziate le operazioni militari a Gaza City»

«The Bell Hotel». Il Governo britannico vince l'appello contro la chiusura dell'hotel per migranti

«The Bell Hotel»Il Governo britannico vince l'appello contro la chiusura dell'hotel per migranti

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Mosca decida entro lunedì se vuole partecipare a un incontro bilaterale»

Guerra in UcrainaZelensky: «Mosca decida entro lunedì se vuole partecipare a un incontro bilaterale»