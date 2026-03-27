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Stati Uniti Ci sarà la firma di Trump sulle future banconote, è una prima per un presidente in carica

SDA

27.3.2026 - 07:41

La firma di Donald Trump (nell'immagine in calce a una legge in materia fiscale e di immigrazione dello scorso anno) figurerà sulle future banconote. (Fotografia d'archivio del 4 luglio 2025)
La firma di Donald Trump (nell'immagine in calce a una legge in materia fiscale e di immigrazione dello scorso anno) figurerà sulle future banconote. (Fotografia d'archivio del 4 luglio 2025)
Keystone

Il Dipartimento statunitense del tesoro ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump apparirà sulle future banconote, in una mossa decisa in onore dei 250 anni della fondazione degli Stati Uniti d'America.

Keystone-SDA

27.03.2026, 07:41

27.03.2026, 08:18

La firma dell'inquilino della Casa Bianca sui dollari, si legge in una nota del Tesoro, comparirà insieme a quella del segretario al Tesoro Scott Bessent: sarà la prima volta nella storia che ciò accade per un presidente in carica.

«Sotto la guida del presidente Trump, siamo sulla strada verso una crescita economica senza precedenti, un duraturo predominio del dollaro, nonché forza e stabilità fiscale», ha dichiarato Bessent in merito all'iniziativa.

«Non esiste modo più potente per riconoscere gli storici traguardi del nostro grande paese e del presidente Donald J. Trump se non attraverso le banconote del dollaro statunitense che recano il suo nome; è dunque quanto mai opportuno che questa storica valuta venga emessa in occasione del Semiquincentenario».

Mentre si avvicina il 250esimo anniversario «della nostra grande nazione, la valuta americana continuerà a ergersi a simbolo di prosperità, forza e dello spirito incrollabile del popolo americano, sotto la guida del presidente Trump», ha aggiunto Brandon Beach, tesoriere degli Stati Uniti d'America, un funzionario del Dipartimento del tesoro con ruolo di consigliere.

«L'impronta lasciata dal presidente nella storia, in qualità di architetto della rinascita economica dell''Età dell'Oro' americana, è innegabile. Stampare la sua firma sulla valuta americana non è solo appropriato, ma anche pienamente meritato», ha concluso Beach.

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