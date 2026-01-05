  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Il giudice di Maduro assicura un processo giusto

SDA

5.1.2026 - 18:37

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro porta la mano al cuore mentre parla con alti ufficiali durante una cerimonia militare nel giorno del suo insediamento per il terzo mandato a Caracas il 10 gennaio 2025.
Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro porta la mano al cuore mentre parla con alti ufficiali durante una cerimonia militare nel giorno del suo insediamento per il terzo mandato a Caracas il 10 gennaio 2025.
Keystone

Il «mio lavoro è assicurare un processo giusto», ha detto il giudice Alvin Hellerstein aprendo l'udienza che segna la prima apparizione in tribunale dell'ex presidente chavista del Venezuela Nicolas Maduro.

Keystone-SDA

05.01.2026, 18:37

USA-Venezuela. Analisti avvertono, «non aspettatevi fiume petrolio dal Venezuela»

USA-VenezuelaAnalisti avvertono, «non aspettatevi fiume petrolio dal Venezuela»

Hellerstein ha poi proseguito illustrando una versione breve dei capi di accusa mossi contro Maduro.

Quest'ultimo si è identificato al giudice in spagnolo: ha confermato di essere Maduro e di essere il presidente del Venezuela. Poi ha aggiunto di trovarsi in aula «rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas», riportano vari media americani. «Sono innocente», ha aggiunto, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico.

Ecco il video. Maduro trasferito dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan

Ecco il videoMaduro trasferito dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana
Trump non si ferma: «Ora tocca a Colombia e Groenlandia», poi minaccia Cuba, Messico e India
Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

Altre notizie

Stati Uniti. Maduro in catene, «Sono un prigioniero di guerra», Machado: «Verso un Venezuela libero»

Stati UnitiMaduro in catene, «Sono un prigioniero di guerra», Machado: «Verso un Venezuela libero»

Stati Uniti. Trump non si ferma: «Ora tocca a Colombia e Groenlandia», poi minaccia Cuba, Messico e India

Stati UnitiTrump non si ferma: «Ora tocca a Colombia e Groenlandia», poi minaccia Cuba, Messico e India

Francia. 10 condanne esemplari a Parigi per coloro che hanno «degradato e insultato» Brigitte Macron

Francia10 condanne esemplari a Parigi per coloro che hanno «degradato e insultato» Brigitte Macron

Groenlandia. Il premier danese risponde alle nuove provocazioni di Trump: «Se gli USA attaccano finisce tutto»

GroenlandiaIl premier danese risponde alle nuove provocazioni di Trump: «Se gli USA attaccano finisce tutto»