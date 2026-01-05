Stati UnitiIl giudice di Maduro assicura un processo giusto
SDA
5.1.2026 - 18:37
Il «mio lavoro è assicurare un processo giusto», ha detto il giudice Alvin Hellerstein aprendo l'udienza che segna la prima apparizione in tribunale dell'ex presidente chavista del Venezuela Nicolas Maduro.
Hellerstein ha poi proseguito illustrando una versione breve dei capi di accusa mossi contro Maduro.
Quest'ultimo si è identificato al giudice in spagnolo: ha confermato di essere Maduro e di essere il presidente del Venezuela. Poi ha aggiunto di trovarsi in aula «rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas», riportano vari media americani. «Sono innocente», ha aggiunto, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico.