Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro porta la mano al cuore mentre parla con alti ufficiali durante una cerimonia militare nel giorno del suo insediamento per il terzo mandato a Caracas il 10 gennaio 2025. Keystone

Il «mio lavoro è assicurare un processo giusto», ha detto il giudice Alvin Hellerstein aprendo l'udienza che segna la prima apparizione in tribunale dell'ex presidente chavista del Venezuela Nicolas Maduro.

Hellerstein ha poi proseguito illustrando una versione breve dei capi di accusa mossi contro Maduro.

Quest'ultimo si è identificato al giudice in spagnolo: ha confermato di essere Maduro e di essere il presidente del Venezuela. Poi ha aggiunto di trovarsi in aula «rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas», riportano vari media americani. «Sono innocente», ha aggiunto, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico.