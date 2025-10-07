  1. Clienti privati
Illinois, USA Una giudice si rifiuta di bloccare l'invio della Guardia Nazionale in Illinois. Ecco perché

SDA

7.10.2025 - 07:23

Duecento soldati della Guardia nazionale del Texas dovrebbero essere dispiegati in Illinois entro domani. (foto simbolica)
Duecento soldati della Guardia nazionale del Texas dovrebbero essere dispiegati in Illinois entro domani. (foto simbolica)
Keystone

Una giudice federale ha deciso che non bloccherà immediatamente l'invio delle truppe della Guardia nazionale in Illinois nonostante la causa intentata ieri dallo Stato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Keystone-SDA

07.10.2025, 07:23

07.10.2025, 07:58

Stati Uniti. Trump sfida il governatore dell'Illinois e invia la guardia nazionale a Chicago

Stati UnitiTrump sfida il governatore dell'Illinois e invia la guardia nazionale a Chicago

April Perry ha concesso all'amministrazione tempo fino alle 23.59 di domani (le 06.00 di giovedì in Svizzera) per rispondere alla causa e ha fissato una data per la discussione alle 11:00 di giovedì (le 17.00 in Svizzera).

La sentenza arriva mentre gli avvocati dell'amministrazione Trump hanno affermato che 200 soldati della Guardia nazionale del Texas saranno in Illinois entro oggi o domani.

Intanto Trump si dice pronto a invocare l'Insurrection Act, la legge che dà al presidente il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l'esercito federale e la Guardia nazionale per compiti di polizia.

Si tratta di una misura firmata da Thomas Jefferson e invocata l'ultima volta nel 1992 per sedare le proteste a Los Angeles dopo l'assoluzione degli agenti che picchiarono a morte l'afroamericano Rodney King.

Stati Uniti. L'Illinois fa causa a Trump contro l'invio della Guardia Nazionale

Stati UnitiL'Illinois fa causa a Trump contro l'invio della Guardia Nazionale

