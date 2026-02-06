  1. Clienti privati
Medio Oriente Gli Stati Uniti chiedono ai loro cittadini in Iran di lasciare subito il Paese

SDA

6.2.2026 - 16:24

Monumentale immagine di Ali Khamenei su un edificio di Teheran

Keystone

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di «tenere un profilo basso» ed essere «sempre in contatto» con famiglia e amici.





06.02.2026, 16:43

«A causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet», si legge in un'allerta sul sito dell'ambasciata virtuale a Teheran.

I cittadini americani, se possibile in sicurezza, devono valutare la possibilità di lasciare l'Iran via terra verso l'Armenia o la Turchia «immediatamente». Altrimenti, si avverte «trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso».

