Gli Stati Uniti chiedono ai loro cittadini in Iran di lasciare subito il Paese
SDA
6.2.2026 - 16:24
Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di «tenere un profilo basso» ed essere «sempre in contatto» con famiglia e amici.
«A causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet», si legge in un'allerta sul sito dell'ambasciata virtuale a Teheran.
I cittadini americani, se possibile in sicurezza, devono valutare la possibilità di lasciare l'Iran via terra verso l'Armenia o la Turchia «immediatamente». Altrimenti, si avverte «trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso».