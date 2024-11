"L'America è pronta per un nuovo inizio. L'America è pronta per una nuova strada", ha affermato Kamala Harris. Keystone

«Questa potrebbe essere una delle elezioni più serrate della Storia: ogni voto conta», ha avvertito Kamala Harris durante la sua ultima grande manifestazione elettorale ad Allentown, in Pennsylvania, a poche ore dall'apertura dei seggi negli Stati Uniti.

Da un sondaggio di PBS News, NPR e Marist la vicepresidente e candidata democratica ha quattro punti di vantaggio sul concorrente repubblicano Donald Trump. La Harris ha il 51% dei consensi contro il 47% dell'ex presidente. Il vantaggio è maggiore del margine di errore di 3,5 punti percentuali.

«Abbiamo l'opportunità di voltare finalmente pagina su un decennio di progetto politico guidato dalla paura e dalla divisione: ne abbiamo abbastanza», ha detto la Harris senza nominare la persona contro è rivolto questo messaggio.

«Allentown, ci siamo. Manca solo un giorno a una delle elezioni più importanti della nostra vita e lo slancio è dalla nostra parte», ha detto la Harris. «L'America è pronta per un nuovo inizio. L'America è pronta per una nuova strada in cui vediamo i nostri concittadini americani non come un nemico, ma come un vicino», ha detto ad una folla entusiasta che ha spesso interrotto il suo discorso con cori di «non torneremo indietro» e «USA, USA».

Trump, verso «nuove vette di gloria»

Da parte sua il candidato repubblicano Donald Trump, nel discorso conclusivo dell'ultimo comizio della sua campagna elettorale a alla folla di Grand Rapids, nello Stato chiave del Michigan, ha affermato che «con il vostro voto possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostro paese affronta e condurre l'America, anzi il mondo, verso nuove vette di gloria».

Trump non ha abbandonato la retorica violenta neppure nell'ultimo giorno della campagna. In precedenza, in un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente ha suggerito che la Harris dovrebbe salire sul ring con il pugile Mike Tyson. «Mettete Mike sul ring con Kamala. Sarà interessante», ha detto Trump.

Nei giorni scorsi il tycoon ha detto che non gli dispiacerebbe se sparassero ai media, ha evocato il plotone di esecuzione per Liz Cheney e ha detto che gli piacerebbe restituire il «colpo» che gli ha dato Michelle Obama, criticandolo pesantemente.

