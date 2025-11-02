  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Hegseth a favore di canali di dialogo militari con la Cina

SDA

2.11.2025 - 08:53

Pete Hegseth aspira a contatti ad alto livello con la controparte cinese.
Pete Hegseth aspira a contatti ad alto livello con la controparte cinese.
Keystone

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato ieri sera che lui e il ministro della difesa cinese, ammiraglio Dong Jun, hanno «concordato sulla necessità di istituire canali di dialogo tra le forze armate per (...) ridurre la tensione legata ad eventuali problemi».

Keystone-SDA

02.11.2025, 08:53

02.11.2025, 09:04

«Presto avremo altri incontri su questo argomento», ha aggiunto sulla rete sociale X.

«Ho appena parlato con il presidente (Donald) Trump e siamo d'accordo: le relazioni tra Stati Uniti e Cina non sono mai state così buone. Dopo lo storico incontro del presidente Trump con il presidente Xi in Corea del Sud, ho avuto un incontro altrettanto positivo con il mio omologo, il ministro della difesa nazionale cinese, ammiraglio Dong (...), in Malaysia. E ci siamo incontrati di nuovo ieri sera. L'ammiraglio e io concordiamo sul fatto che pace, stabilità e buone relazioni siano la strada migliore per i nostri due grandi e forti paesi. Come ha affermato il presidente Trump, il suo storico 'incontro G2' ha dato il tono a una pace e a un successo duraturi per Stati Uniti e Cina. Il Dipartimento della guerra (l'appellativo ripristinato da Trump come denominazione secondaria del Dipartimento della difesa) farà lo stesso: pace attraverso la forza, il rispetto reciproco e relazioni positive», ha scritto Hegseth.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl
L'ex tennista Boris Becker si è fidanzato

Altre notizie

Critiche al Governo. In 80'000 a Tel Aviv per i 30 anni dall'assassinio dell'ex premier israeliano Rabin

Critiche al GovernoIn 80'000 a Tel Aviv per i 30 anni dall'assassinio dell'ex premier israeliano Rabin

Gran Bretagna. Aggressioni con coltello su un treno diretto a Londra: almeno 10 feriti e 2 arresti

Gran BretagnaAggressioni con coltello su un treno diretto a Londra: almeno 10 feriti e 2 arresti

Israele. Katz: «Aumenteremo gli attacchi sugli Hezbollah in Libano»

IsraeleKatz: «Aumenteremo gli attacchi sugli Hezbollah in Libano»