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Stati Uniti Hegseth assicura: «Pronti all'azione sull'Iran»

SDA

21.5.2026 - 07:29

Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth. (Foto archivio)
Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth. (Foto archivio)
Keystone

Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli USA sono «pronti all'azione», in attesa degli sviluppi negoziali tra Washington e Teheran, assistiti dal lavoro dei mediatori.

Keystone-SDA

21.05.2026, 07:29

21.05.2026, 07:41

In un post di tre parole su X, il capo del Pentagono ha ripreso una clip del vicepresidente JD Vance, impegnato martedì nel briefing con i media alla Casa Bianca. «Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare – le sue parole -; pertanto, come mi ha appena detto il presidente Trump, siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma il presidente è disposto e in grado di farlo, qualora fosse necessario».

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