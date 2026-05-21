Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth. (Foto archivio) Keystone

Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli USA sono «pronti all'azione», in attesa degli sviluppi negoziali tra Washington e Teheran, assistiti dal lavoro dei mediatori.

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In un post di tre parole su X, il capo del Pentagono ha ripreso una clip del vicepresidente JD Vance, impegnato martedì nel briefing con i media alla Casa Bianca. «Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare – le sue parole -; pertanto, come mi ha appena detto il presidente Trump, siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma il presidente è disposto e in grado di farlo, qualora fosse necessario».