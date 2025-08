Jamieson Greer (a destra) è membro dell'amministrazione del presidente Donald Trump. Keystone

I nuovi dazi doganali decisi dal presidente americano Donald Trump sono «quasi definitivi» e non dovrebbero essere oggetto di negoziati nell'immediato.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il rappresentante statunitense per il commercio Jamieson Greer, che ha anche difeso le tariffe al 50% adottate dal presidente contro il Brasile.

«Questi dazi sono praticamente definitivi», ha affermato l'avvocato durante un'intervista alla Cbs. Interrogato sull'eventualità di negoziati per ridurre queste sovrattasse doganali, Greer ha risposto che probabilmente non ci saranno «nei prossimi giorni». «Possiamo chiaramente vedere i contorni del progetto commerciale del presidente attraverso queste tariffe», ha commentato.

Quanto ai dazi punitivi al Brasile, ha spiegato, il presidente ha riscontrato in quel paese, «come in altri, un uso distorto della legge, un cattivo uso della democrazia». «È legittimo usare questi strumenti (tariffari, ndr) per questioni geopolitiche», ha aggiunto.

Trump ha giustificato gli elevati dazi al Brasile con il processo, a suo avviso infondato, all'ex presidente Bolsonaro, accusato di golpe.