Il 64% degli interrogati ritiene che il presidente Donald Trump sia "scollegato dalle principali preoccupazioni del paese". Keystone

Il 60% degli statunitensi «disapprova» l'operato di Donald Trump come presidente degli USA, un tasso di insoddisfazione che ha raggiunto una quota record nel suo secondo mandato: è quanto rivela un sondaggio pubblicato da Abc News e «Washington Post»

Keystone-SDA SDA

Mentre il paese attende il suo discorso sullo Stato dell'Unione, previsto per martedì, gli argomenti su cui gli americani sono più insoddisfatti di Trump sono l'inflazione (disapprovazione del 65%), la questione dei dazi (64%), le relazioni estere (62%) e la gestione migratoria (58%).

Il livello di disapprovazione, aggiunge il rilevamento, è salito leggermente dallo scorso ottobre, quando era del 59%, e di sette punti percentuali rispetto all'inizio del mandato (febbraio 2025). Il tasso di approvazione è invece passato dal 45% al 39%.

Se l'operato di Trump viene bocciato da una maggioranza di elettori, con il 64% che ritiene che il presidente sia «scollegato dalle principali preoccupazioni del paese», in quanto a livelli di fiducia non si salvano neanche i democratici.

Ad esempio, a domanda su chi possa gestire meglio i principali problemi degli USA, solo il 31% risponde indicando i democratici al Congresso, mentre Trump è indicato dal 33%. Un altro terzo di americani risponde invece «nessuna delle due parti».

All'interno del campo repubblicano si rileva una divisione tra chi si rivede nell'orientamento politico specifico di Trump e chi ne prende in parte le distanze: infatti, il 54% dei simpatizzanti conservatori si dichiara «sostenitore del movimento MAGA ("Make America Great Again»; lo slogan del presidente, ndr), mentre il 42% afferma di no. In quest'ultimo gruppo, una maggioranza disapprova la sua gestione di inflazione, dazi e relazioni estere.

Rispetto a quest'ultimo punto, il 54% degli intervistati non supporta «l'uso delle forze armate per forzare cambi in altri paesi», un tipo di politica appoggiato invece dal 20% dei cittadini.

Il sondaggio è stato condotto insieme a Ipsos tra il 12 e il 17 febbraio scorsi, su un campione di risposte da parte di 2'589 cittadini statunitensi adulti.