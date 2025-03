La proposta di Robert F. Kennedy Jr sciocca negli ambienti scientifici. (Immagine d'archivio del 26 febbraio) Keystone

Il ministro della sanità statunitense Robert F. Kennedy Jr ha presentato un'idea ritenuta allarmante per affrontare l'epidemia di influenza aviaria che sta colpendo gli allevamenti di pollame negli USA: lasciare che il virus si diffonda liberamente.

Invece di abbattere gli animali infetti – riporta il quotidiano The New York Times – Kennedy sostiene che gli allevatori «dovrebbero considerare la possibilità di lasciarlo correre per identificare e preservare gli esemplari immuni».

Un esperimento che sarebbe disastroso secondo scienziati e veterinari, i quali lo definiscono disumano e pericoloso, con enormi conseguenze economiche.

Kennedy non ha giurisdizione sugli allevamenti, ma anche Brooke Rollins, il ministro dell'agricoltura, ha espresso il suo sostegno all'idea: «Ci sono alcuni allevatori che sono disposti a provarci su un progetto pilota mentre costruiamo un perimetro sicuro attorno a loro per vedere se c'è una via d'uscita con l'immunità», ha detto all'emittente televisiva statunitense Fox News.