  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Minaccia alla sicurezza nazionale» Gli USA impongono nuove sanzioni contro quattro giudici della Cpi

SDA

20.8.2025 - 17:37

Le sanzioni sono state annunciate dal segretario di Stato Marco Rubio.
Le sanzioni sono state annunciate dal segretario di Stato Marco Rubio.
Keystone

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro altri quattro giudici della Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha annunciato il segretario di Stato, Marco Rubio.

Keystone-SDA

20.08.2025, 17:37

20.08.2025, 17:41

I giudici colpiti dalle sanzioni americane sono Kimberly Prost del Canada, Nicolas Guillou della Francia, Nazhat Shameem Khan delle Figi e Mame Mandiaye Niang del Senegal.

«Questi individui hanno partecipato direttamente alle azioni della Corte penale internazionale per indagare, arrestare, detenere o perseguire cittadini degli Stati Uniti o di Israele, senza il consenso di entrambe le nazioni», si legge in una nota del dipartimento di Stato.

«Gli Stati Uniti sono stati chiari e risoluti nella loro opposizione alla politicizzazione, all'abuso di potere, al disprezzo per la nostra sovranità nazionale e all'illegittima ingerenza giudiziaria della Cpi», si sottolinea nel comunicato, nel quale si definisce la Corte «una minaccia alla sicurezza nazionale» e «uno strumento di lotta legale contro gli Stati Uniti e il nostro stretto alleato Israele».

Rubio infine esorta «i Paesi che ancora sostengono la Cpi, molti dei quali hanno ottenuto la libertà al prezzo di grandi sacrifici americani, a resistere alle pretese di questa istituzione in bancarotta».

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza
Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Altre notizie

Ecco perché. La pescata insieme a Vance potrebbe costare una multa al ministro degli esteri britannico

Ecco perchéLa pescata insieme a Vance potrebbe costare una multa al ministro degli esteri britannico

«Fenomeno eccezionale». Dai roghi in Spagna emissioni record di carbonio, il fumo arriva fino in Scandinavia

«Fenomeno eccezionale»Dai roghi in Spagna emissioni record di carbonio, il fumo arriva fino in Scandinavia

Politica. Lavrov tuona: «Inutile discutere garanzie di sicurezza per l'Ucraina senza la Russia»

PoliticaLavrov tuona: «Inutile discutere garanzie di sicurezza per l'Ucraina senza la Russia»