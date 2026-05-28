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Giustizia Gli Stati Uniti inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra persone sanzionate

SDA

28.5.2026 - 08:31

Francesca Albanese
Francesca Albanese
Keystone

Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati che aveva duramente criticato Israele.

Keystone-SDA

28.05.2026, 08:31

28.05.2026, 09:16

Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea.

Intanto, l'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano, in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.

«Allerta urgente per i residenti libanesi, in particolare gli abitanti di Tiro (...) per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente e dirigervi a nord del fiume Zahrani», ha scritto su Telegram Avichai Adraee, portavoce dell'esercito israeliano.

ONU. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese

ONUGli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese

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