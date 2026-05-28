GiustiziaGli Stati Uniti inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra persone sanzionate
SDA
28.5.2026 - 08:31
Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati che aveva duramente criticato Israele.
Keystone-SDA
28.05.2026, 08:31
28.05.2026, 09:16
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Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea.
Intanto, l'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano, in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
«Allerta urgente per i residenti libanesi, in particolare gli abitanti di Tiro (...) per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente e dirigervi a nord del fiume Zahrani», ha scritto su Telegram Avichai Adraee, portavoce dell'esercito israeliano.