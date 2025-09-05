Crescenti tensioniGli USA inviano F-35 a Porto Rico «per contrastare i trafficanti di droga»
5.9.2025 - 16:56
Gli Stati Uniti stanno inviando dieci aerei da combattimento F-35 a Porto Rico per contrastare i cartelli della droga nei Caraibi, riferiscono all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) fonti informate sul dossier.
Porto Rico, ufficialmente Stato libero associato di Porto Rico, è un territorio non incorporato degli Stati Uniti d'America, con status di autogoverno.
L'invio dei caccia nell'isola avviene in un contesto di crescenti tensioni per l'intensificarsi della presenza di Washington nella regione.