Crescenti tensioni Gli USA inviano F-35 a Porto Rico «per contrastare i trafficanti di droga»

SDA

5.9.2025 - 16:56

Un caccia F-35 durante un volo dimostrativo.
Un caccia F-35 durante un volo dimostrativo.
Keystone

Gli Stati Uniti stanno inviando dieci aerei da combattimento F-35 a Porto Rico per contrastare i cartelli della droga nei Caraibi, riferiscono all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) fonti informate sul dossier.

Keystone-SDA

05.09.2025, 16:56

05.09.2025, 17:14

Porto Rico, ufficialmente Stato libero associato di Porto Rico, è un territorio non incorporato degli Stati Uniti d'America, con status di autogoverno.

L'invio dei caccia nell'isola avviene in un contesto di crescenti tensioni per l'intensificarsi della presenza di Washington nella regione.

