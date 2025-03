La governatrice dell'Iowa Kim Reynolds ha firmato una legge per abolire i diritti di protezione verso le persone transgender, rimuovendo la tutela dell'identità di genere dal codice statale sui diritti civili.

Il governatore dell'Iowa Kim Reynolds parla durante una conferenza stampa dopo una sparatoria alla Perry High School, giovedì 4 gennaio 2024, a Perry, Iowa. KEYSTONE

Lo riporta CBS News. Si tratta del primo Stato americano ad attuare una misura del genere e della prima legge che elimina le tutele contro la discriminazione basata sull'identità di genere.

La repubblicana, e prima donna a ricoprire la carica nello Stato, ha affermato che «il Codice dei diritti civili ha offuscato la linea biologica tra i sessi e ha costretto i contribuenti dell'Iowa a pagare per gli interventi chirurgici di genere».

«È inaccettabile per me ed è inaccettabile per la maggior parte della popolazione del nostro Stato», ha attaccato Reynolds.