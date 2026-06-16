Il protocollo d'intesa tra USA e Iran prevederebbe tra l'altro la revoca del blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran «ai livelli prebellici» entro trenta giorni. (Nell'immagine navi fotografate oggi nel Golfo di Oman) Keystone

L'emittente televisiva panaraba Al Arabiya sostiene di aver ottenuto una copia del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran che sarà firmato venerdì sul Bürgenstock (NW).

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Secondo il media saudita, il documento include la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran «ai livelli prebellici» entro trenta giorni, tenendo conto dei tempi necessari per lo sminamento della via marittima.

Il testo dell'accordo prevede inoltre che la Repubblica islamica «non produrrà mai armi nucleari», mentre «il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato adeguatamente» nei successivi negoziati tecnici. In attesa di questi ultimi, «l'Iran manterrà l'attuale status quo e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni».

Da parte sua Washington, conferma Al Arabiya, «creerà un piano globale insieme ai partner regionali per la riabilitazione e lo sviluppo economico iraniano, garantendo un finanziamento da almeno 300 miliardi di dollari» (238 miliardi di franchi al cambio attuale), attraverso un meccanismo che sarà formulato entro 60 giorni dalla firma. Previsto, inoltre, anche lo «sblocco dei beni iraniani congelati» e la concessione di «deroghe per le esportazioni di petrolio iraniano».

Infine, in seguito alla firma del protocollo, «l'accordo finale sarà approvato mediante una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».