Trump minaccia Khamenei sull'accordo del nucleare: «Spero che negozino o attaccheremo»

Il presidente statunitense Donald Trump apre ufficialmente anche il fronte iraniano e annuncia di aver mandato una lettera a Teheran per proporre negoziati volti a impedirgli di sviluppare armi nucleari, minacciando un intervento militare.

«Ho scritto loro una lettera dicendo che spero che negozino perché, se dovessimo attaccare militarmente, sarebbe una cosa terribile per loro», ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al canale televisivo Fox Business Network.

«Non si può permettere loro di avere armi nucleari», ha aggiunto, specificando di aver scritto giovedì alla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei.

La missione iraniana presso l'Onu ha reso noto di non essere a conoscenza di alcuna lettera di Trump, ma questo non significa necessariamente che non sia stata scritta.

Dal suo ritorno al potere a gennaio, l'inquilino della Casa Bianca si è dichiarato favorevole ai negoziati con l'Iran per regolamentare il suo programma nucleare. Ma ha anche inasprito le sanzioni contro Teheran, prendendo di mira specificamente le vendite di petrolio iraniano.

Ha inoltre ripristinato la cosiddetta politica di massima pressione, già attuata durante il suo primo mandato, allo scopo di indebolire economicamente il paese e isolarlo sulla scena internazionale.

L'Iran non intende riprendere i negoziati con gli USA

L'apertura di Trump potrebbe non essere accolta positivamente da Israele, che lo scorso anno ha condotto attacchi all'interno dell'Iran. Per portare a termine la sua scommessa, il magnate conta anche sulla sponda di Mosca, alleato di Teheran, sullo sfondo di una partita più ampia che coinvolge anche l'Ucraina.

In un'intervista all'agenzia di stampa France-Presse (Afp), condotta prima della mossa del comandante in capo, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'Iran non riprenderà i negoziati con Washington sul suo programma nucleare finché il presidente Trump manterrà la sua politica di massima pressione.

«Non avvieremo negoziati diretti con gli Stati Uniti finché continueranno con la loro politica di massima pressione e le loro minacce», ha avvisato Araghchi.

Il capo della diplomazia iraniana ha inoltre assicurato che il programma nucleare del suo paese «non può essere distrutto» da un attacco militare e ha messo in guardia che un attacco israeliano all'Iran innescherebbe una «conflagrazione generale» in Medio Oriente.

«Preferirei un accordo perché non voglio danneggiare l'Iran»

Nell'intervista rilasciata a Fox Business Network, Trump assicura che ci sono due modi per porre fine allo sviluppo di armi nucleari da parte dell'Iran: «Militarmente o tramite un accordo». «Preferirei raggiungere un accordo perché non voglio danneggiare l'Iran», ha spiegato.

Il presidente americano ha anche dichiarato il 5 febbraio di essere a favore di un accordo di pace con l'Iran, nemico giurato degli Stati Uniti sin dalla Rivoluzione islamica del 1979. Ma l'Iran non può «avere armi nucleari», ha insistito.

Elon Musk, consigliere del presidente, avrebbe incontrato l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite subito dopo l'elezione di Trump per fargli sapere che vuole calmare le acque. Ma Steve Witkoff, l'inviato degli USA per il Medio Oriente, ha detto di non essere a conoscenza di alcun contatto diretto con l'Iran.

Il Paese appare indebolito

Il braccio teso verso Teheran arriva in un momento in cui il paese appare molto indebolito, avendo subito diverse battute d'arresto nella regione dopo l'attacco del movimento islamista Hamas a Israele del 7 ottobre 2023.

Israele ha devastato le difese aeree iraniane ed eliminato i leader di due dei suoi alleati, Hamas a Gaza e l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah in Libano. E il suo principale alleato regionale, Bashar al-Assad, è stato estromesso dal potere in Siria a dicembre dai combattenti islamisti sunniti.