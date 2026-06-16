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Mondiali Mondiali, iraniani protestano contro Teheran prima della partita

SDA

16.6.2026 - 07:24

Grandi bandiere iraniane con il leone e il sole al centro sventolano accanto a quelle di Israele e degli Stati Uniti fuori dallo stadio.
Grandi bandiere iraniane con il leone e il sole al centro sventolano accanto a quelle di Israele e degli Stati Uniti fuori dallo stadio.
Keystone

A poche ore dall'esordio dell'Iran ai Mondiali contro la Nuova Zelanda (partita pareggiata 2:2), circa 500 oppositori iraniani residenti a Los Angeles si sono dati appuntamento davanti allo stadio SoFi di Inglewood per protestare contro il regime di Teheran.

Keystone-SDA

16.06.2026, 07:24

16.06.2026, 07:37

Il gruppo ha sventolato bandiere iraniane con il leone e il sole al centro, accanto a quelle di Israele e degli Stati Uniti, intonando cori contro gli ayatollah e a favore del re Reza Pahlavi. Musica persiana risuonava dagli amplificatori posti su un piccolo palco su cui si alternano militanti contrari al regime islamista.

Nei serpentoni che avanzavano verso gli ingressi e i metal detector si notavano – in numero assai inferiore – anche iraniani con la bandiera ufficiale della Repubblica Islamica. Qualcuno la indossava sulle spalle, altri la tenevano piegata sotto il braccio.

Durante i Mondiali la tensione è sottotraccia, ma il contrasto dei simboli e dei sentimenti è evidente. Attorno alla gigantesca arena al sud di Los Angeles è andata in scena la frattura della comunità di esuli più grande del Paese.

Dentro lo stadio tra le tribune quasi piene occhieggiavano sia le bandiere ufficiali della Repubblica Islamica sia quelle con il leone e il sole, che il ministro dello sport iraniano aveva chiesto di non fare accedere all'arena.

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