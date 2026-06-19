Trump su Meloni: «M'ha implorato di fare foto con lei, m'ha fatto pena». Irritata, ecco cosa risponde la premier

«Sono francamente allibita, non so perché il presidente USA si comporti così con gli alleati», afferma Giorgia Meloni in un video pubblicato sulle reti sociali (foto d'archivio). Keystone

Dal «disgelo» del vertice del G7 a Évian-les-Bains (Francia) alla nuova, pesante, rottura.

Il nuovo capitolo del rapporto tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump arriva con una breve intervista telefonica all'emittente televisiva italiana La7 trasmessa da «L’Aria che Tira».

Il rapporto è «immutato, non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane», aveva spiegato Meloni ai giornalisti in Francia.

Invece nel colloquio con il corrispondente dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, il leader americano commenta gli incontri avuti con la presidente del Consiglio dei ministri italiana al summit delle sette maggiori economie liberali al mondo in un altro modo.

«Sarà stata contenta che le ho parlato. Ero dispiaciuto per lei»

Dopo le presentazioni e alcuni scambi su temi internazionali arriva la domanda di Trump al corrispondente: «Come sta il suo primo ministro, come sta? Cosa ha detto quando mi ha incontrato?»

A quel momento Compatangelo rilancia il presidente: «Immagino sia stata felice di incontrare un amico come lei».

E il tycoon risponde: «Probabilmente era contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle. Mi parli di quell’incontro. Non so cosa dirle, mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi dispiaceva per lei».

«She begged me for a picture! She wanted a picture with me so badly. I would haven't done it, but I felt sorry for her!», ha testualmente detto Trump.

«Io e l'Italia non imploriamo mai»

A stretto giro di posta, da Bruxelles, la reazione molto piccata di Meloni. «Certe cose – dice in un video pubblicato sui social – meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate.

«Sono francamente allibita, non so perché il presidente USA si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'occidente, con i nemici degli USA, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente».

E chiude con tono grave: «Una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai».

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha annullato il proprio viaggio a Miami, in Florida, di domenica e lunedì prossimi per le «le gravi e offensive parole» del tycoon.

Dal governo italiano arriva pure la presa di posizione di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: «I deliri di Trump su Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa».

«Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli USA invisi all'intero continente europeo, danneggiando non solo l'Europa ma soprattutto gli Stati Uniti».