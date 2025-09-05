Alta tensione al Senato tra Robert F. Kennedy (RFK) jr e i democratici che lo accusano di aver gettato la sanità americana nel caos. Il segretario alla salute ha aperto la sua testimonianza in commissione accusando i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) per i milioni di morti durante la pandemia di Covid negli Stati Uniti.

«Sono quei ricercatori che hanno supervisionato le procedure, che hanno messo le mascherine ai nostri bambini, che hanno chiuso le nostre scuole. Loro sono quelli che se ne devono andare», ha affermato il segretario alla salute.

Tecnicamente i CDC formulano raccomandazioni ma sono poi gli Stati a decidere come attuarle. «Siamo il paese più malato del mondo. Ecco perché dobbiamo licenziare i membri dei CDC», ha attaccato.

È la prima volta che il segretario alla salute risponde alle domande dei senatori da maggio, quando ha difeso i massicci tagli al suo dipartimento.

Nel frattempo nella sanità americana ci sono stati diversi cambiamenti: una settimana fa la Food and Drug Administration (FDA) ha significativamente ridotto l'accesso al vaccino contro il Covid, la direttrice dei CDC Susan Monarez è stata silurata e altri quattro alti funzionari dell'agenzia si sono dimessi.

Inoltre California, Oregon e Washington hanno annunciato l'intenzione di formare un'«alleanza sanitaria» per sfidare Kennedy e la Florida diventerà il primo Stato degli USA ad abolire tutti gli obblighi di vaccino, compresi quelli per i bambini in età scolastica.

Il senatore Ron Wyden ha torchiato RFK sulla dichiarazione di Monarez, pubblicata sul «Wall Street Journal», secondo cui è stata silurata perché in disaccordo con le politiche sui vaccini.

«Non ho mai avuto un colloquio con lei», ha risposto Kennedy che l'ha poi definita una «bugiarda».

Un manifestante ha interrotto il discorso iniziale di RFK accusandolo di «uccidere milioni di persone» prima di essere allontanato.