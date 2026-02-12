  1. Clienti privati
Stati Uniti La Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

SDA

12.2.2026 - 07:00

Stati Uniti, la Camera volta le spalle a Donald Trump
Keystone

Negli Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada.

Keystone-SDA

12.02.2026, 07:00

12.02.2026, 07:51

Sei repubblicani hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari.

Stati UnitiLa Camera USA respinge il divieto del voto lampo per abolire i dazi

Poco prima del voto, Trump aveva minacciato i repubblicani al Congresso: «Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie», aveva scritto il presidente americano sul suo social Truth, spiegando che le tariffe stanno regalando agli Stati Uniti una grande sicurezza «perché il solo nominarle spinge gli altri paesi ad accettare le nostre richieste».

In un altro post, Trump aveva poi attaccato il Canada: «Si è approfittato di noi dal punto di vista commerciale per decenni. E' fra i peggiori con cui avere a che fare», ha messo in evidenza il tycoon.

Stati UnitiTrump ha ritirato la Guardia Nazionale da quasi tutte le città

Medio OrienteSiria: forze di Damasco prendono controllo della base americana

Guerra in UcrainaKiev: «4 feriti in attacchi russi, anche un neonato e una bimba»

USASpunta un ex premier britannico nel caso Epstein, Pam Bondi sotto torchio al Congresso